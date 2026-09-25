UniCredit osserva il riassetto bancario italiano, possibile acquisto di filiali e asset

(Teleborsa) - UniCredit guarda alle opportunità che potrebbero emergere dalla nuova fase di consolidamento del settore bancario italiano, valutando l'eventuale acquisizione di filiali o altri asset che dovessero essere ceduti nell'ambito delle operazioni di M&A.



Secondo l'agenzia Bloomberg che cita persone a conoscenza della situazione, UniCredit avrebbe segnalato separatamente a Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole il proprio interesse per eventuali asset, incluse filiali, che potrebbero essere dismessi nel caso di operazioni rispettivamente su MPS e Banco BPM . I contatti, avvenuti a luglio, non avrebbero riguardato ipotesi di collaborazione nelle offerte.



UniCredit si è definita "un osservatore nell'attuale fase di riassetto del sistema bancario italiano" e di poter valutare l'acquisto di filiali o specifici asset eventualmente messi sul mercato dagli istituti coinvolti nel consolidamento.



La banca ha inoltre definito "priva di fondamento" la notizia Reuters relativa a un presunto interesse per un'operazione con Banco BPM. Intanto, la nuova fase di consolidamento coinvolge diversi operatori, tra cui Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole e MPS.

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