Milano 13:07
48.206 -0,37%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 13:07
10.675 -0,46%
Francoforte 13:07
25.208 -0,65%

Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 48.142,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 13:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,50% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 48.142,73 punti.
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