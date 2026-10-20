Milano 13:34
48.573 -1,05%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:34
10.705 -0,55%
Francoforte 13:34
25.146 -0,69%

Borsa: Milano in flessione dello 0,46% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 48.860,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,46% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,46% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 48.860,8 punti.
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