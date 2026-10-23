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/ Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,21% alle 19:30
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,21% alle 19:30
Il Dow Jones si muove a 52.230,91 punti
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23 ottobre 2026 - 19.30
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L'indice del principale listino USA, in perdita dell'1,21% alle 19:30, tratta in ribasso a 52.230,91 punti.
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