Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,40%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 48.577,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,40%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,40%, che esordisce a 48.577,84 punti.
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