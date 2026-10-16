Milano 10:44
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Nasdaq 15-ott
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Dow Jones 15-ott
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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,49%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 49.638,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,49%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,49%, che esordisce a 49.638,4 punti.
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