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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,44%
Il DAX inizia le contrattazioni a 25.495,28 punti
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16 ottobre 2026 - 09.04
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Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,44%, che esordisce a 25.495,28 punti.
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