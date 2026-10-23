Diesel staccato dal greggio, nell'Ue supera il picco del 2022 mentre il Brent resta sotto

L'analisi di DWS. Kung: "Il mercato dei raffinati è più teso di quello del greggio"

(Teleborsa) - I prezzi al dettaglio del diesel nell'Unione europea hanno superato il picco del 2022, mentre il Brent resta sotto il proprio massimo di allora: lo mostra il Chart of the Week di Dws, secondo cui i costi del greggio non sono più l'unica forza a determinare il prezzo del gasolio. A pesare sono le raffinerie danneggiate in Medio Oriente e in Russia, le esportazioni di prodotti interrotte e i maggiori costi di trasporto, che hanno ridotto l'offerta di diesel e degli altri distillati medi.



La capacità mondiale di raffinazione ad agosto è stata di 81,4 milioni di barili al giorno, circa il 4,9% in meno su un anno, con margini di raffinazione ai massimi storici. La Bce stima che la componente di raffinazione del prezzo del diesel nell'area euro sia salita da circa 0,10 euro al litro prima del conflitto a 0,35 euro nelle prime tre settimane di luglio.



L'effetto sull'inflazione



Di norma le variazioni del greggio si trasferiscono ai prezzi alla pompa, al netto delle imposte, entro uno o due mesi: questa volta margini "insolitamente elevati" amplificano l'impatto sui consumatori. A settembre i prezzi dell'energia nell'area euro sono stati superiori del 18,9% rispetto a un anno prima, contribuendo a portare l'inflazione al 3,8%. "Il mercato dei prodotti raffinati resta più teso del mercato del greggio", sostiene Darwei Kung, co-head of commodities & natural resource equities di Dws. "Danni alle raffinerie, scorte basse e logistica difficile possono mantenere caro il diesel anche quando i prezzi del greggio si allentano. Per un sollievo significativo occorre che l'offerta di prodotti e i flussi commerciali si riprendano".



La politica



I prezzi elevati pesano soprattutto sugli Stati agricoli americani, alla vigilia delle elezioni di metà mandato di novembre. Il presidente Trump ha risposto allentando le restrizioni sul diesel russo e annunciando un accordo con Mosca, ma secondo Dws è improbabile che la Russia riesca a fornire abbastanza diesel aggiuntivo per un sollievo in tempi brevi. "La politica può promettere sollievo, ma non può sostituire rapidamente raffinerie danneggiate, scorte esaurite o rotte commerciali interrotte", ha concluso Dws.



(Foto: David ROUMANET / Pixabay)

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