TotalEnergies promette ulteriori tagli ai prezzi alla pompa in Francia

(Teleborsa) - Il gigante energetico francese continuerà a contenere i prezzi alla pompa in Francia per tutta la durata dell'attuale crisi petrolifera, partecipando all'iniziativa governativa di rilascio delle riserve strategiche di diesel volta ad alleggerire ulteriormente i costi per i consumatori. Lo ha dichiarato il Ceo Patrick Pouyanné.



TotalEnergies applicherà riduzioni di prezzo variabili su diesel e gasolio da riscaldamento dal 1° novembre al 31 gennaio per sostenere clienti quali agricoltori, pescatori e imprese edili; in particolare, il prezzo del diesel per autotrazione sarà ridotto di circa 10 centesimi al litro. Il provvedimento coincide con la distribuzione, da parte dell'azienda, di una quota delle riserve strategiche governative, ha aggiunto l'AD. Questo mese, il G7 ha concordato il rilascio fino a 100 milioni di barili di diesel e greggio dalle riserve strategiche, a fronte del timore che gli Stati Uniti possano imporre un divieto all'esportazione di diesel.



L'azienda "punterà a rimanere la rete di vendita al dettaglio più economica del Paese, forse anche oltre la crisi", ha affermato Pouyanné al termine di un incontro tra governo e distributori di carburante tenutosi lunedì a Parigi.



L'AD ha aggiunto anche che, a fronte del forte aumento dei margini di raffinazione, TotalEnergies potrebbe versare circa 600 milioni di euro in imposte sugli utili societari in Francia nel 2026.











(Foto: bizoon | 123RF)

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