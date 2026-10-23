Eni, Gattei: price cap, “sostegno ai clienti è una priorità”

(Teleborsa) - "Pensiamo che le imprese abbiano una responsabilità sociale
, non possiamo vivere in una sorta di bolla al di fuori del mondo reale. Quindi vogliamo e dobbiamo essere realistici e pensare che il sostegno ai clienti sia una priorità
per chi si occupa di un bisogno fondamentale come l'energia. Per questo abbiamo deciso di introdurre un price cap
alle nostre vendite di benzina e diesel".
Lo ha affermato Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer
di Eni
, rispondendo alle domande degli analisti durante la call sui risultati del terzo trimestre 2026
.
"E' un tetto che verrà rivalutato periodicamente" e, alle attuali condizioni di mercato, "l'impatto
in un trimestre si attesterà nell'ordine di alcune centinaia di milioni
". Il manager ha quindi sottolineato che "questa è la logica alla base della nostra decisione e l'entità dell'impatto", ribadendo come la misura sia stata introdotta per coniugare responsabilità sociale e sostegno ai consumatori in una fase di mercato complessa.