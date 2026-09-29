Gas e Luce, Eni per l’Italia: da Plenitude sconto del 30% rispetto a offerta base

(Teleborsa) - Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, ENI "offre un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia". Lo si legge in una nota del Cane a Sei Zampe, in cui si annuncia che il gruppo offrirà, a partire dal primo ottobre e per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per due anni. Uno sconto che, si precisa, vale circa 100 euro all'anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro.



Nell'ambito dell'offerta, Eni manterrà anche invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico - precisa la nota - dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento.



Plenitude, la società di Eni che commercializza gas ed energia elettrica per famiglie e imprese, "valuterà eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell'evoluzione degli scenari di mercato", fa sapere Eni.

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