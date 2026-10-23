Eni, Gattei: altro trimestre eccellente e politica di remunerazione a livello record

(Teleborsa) - "In questo trimestre, Eni
ha dimostrato ancora una volta che la propria strategia è efficace
e sta portando a risultati eccellenti
. Stiamo promuovendo una crescita organica distintiva, basata su asset concreti, sia nel settore Upstream – espandendoci in nuove aree geografiche con progetti di grande portata – sia nelle nostre nuove attività legate alla transizione energetica".
E' quanto afferma Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer
del colosso petrolifero italiano, durante la conference call sui conti del terzo trimestre 2026
. Risultati dai quali sono emersi infatti un EBIT proforma
adjusted di Gruppo di €6 mld, raddoppiato rispetto al trimestre di confronto (crescita del 12% su base sequenziale) e un utile netto adjusted di €2,8 mld, più che raddoppiato rispetto allo scorso anno.
Una solida situazione patrimoniale
Parallelamente, "stiamo generando un solido flusso di cassa
e riducendo il debito al livello più basso di sempre
". Nel 3Q 2026 il flusso di cassa adjusted prima del capitale circolante è stato di €4,29 mld, finanziando investimenti organici per €1,3 mld mentre l'indebitamento finanziario netto si è attestato a €6,7 mld a fine settembre 2026, con un gearing proforma pari al 9%.
"Mentre cresciamo, vogliamo che tutti i nostri azionisti beneficino di questo sviluppo positivo
. Per questo motivo, affianchiamo alla nostra strategia industriale una politica di remunerazione
progressiva, che ha anch’essa raggiunto un livello record
". La remunerazione agli azionisti è stata di €1,9 mld, che comprende la prima tranche del dividendo '26 (€0,8 mld) e l’esecuzione del programma di buyback '26 (€1,1 mld).
Una premiante remunerazione degli azionisti
"La storica solidità del nostro bilancio
e l'eccellente flusso di cassa operativo
(CFFO) ci consentono inoltre di confermare l'incremento del piano di riacquisto di azioni proprie (buyback) e l'annuncio di un dividendo straordinario. Oggi portiamo il piano di buyback per il 2026 a 3,8 miliardi di euro
, rispetto ai 3,4 miliardi di euro precedentemente previsti: un valore pari a 2,5 volte la guidance iniziale. Inoltre, confermiamo la distribuzione di un dividendo straordinario di 1,3 miliardi di euro
, con data di stacco cedola fissata al 7 dicembre; ciò porta il totale dei dividendi in contanti per quest'anno a 4,4 miliardi di euro, il livello più alto nella storia di Eni".
"Si tratta di una remunerazione complessiva
per gli azionisti pari a 8,2 miliardi di euro
, ovvero il 50% del CFFO, che equivale a un rendimento sul prezzo delle nostre azioni superiore all'11%".
"E' stato un altro trimestre eccellente
", conclude Gattei, "in linea con quanto già espresso in occasione del secondo trimestre: Eni si trova in una delle posizioni più solide della sua storia
".