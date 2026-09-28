Mexedia, eseguita seconda tranche dell'AuCap riservato a Rockbridge

(Teleborsa) - Mexedia , società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha comunicato che è stata data esecuzione alla seconda tranche dell'aumento di capitale riservato previsto dall'accordo di investimento sottoscritto con Rockbridge Capital Management il 22 luglio 2026. La seconda tranche è stata sottoscritta per un importo di 500.000 euro e integralmente versata in denaro dall'investitore, mediante emissione di 200.000 nuove azioni.



Con l'esecuzione della seconda tranche trova integrale attuazione l'aumento di capitale deliberato dal CdA il 24 luglio 2026 per un importo massimo complessivo di 1 milione di euro, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 400.000 nuove azioni ordinarie al prezzo di euro 2,50 per azione. L'ammissione alle negoziazioni delle nuove azioni su Euronext Growth Paris è prevista per il 1 ottobre 2026. Per effetto dell'emissione delle nuove azioni, un azionista che deteneva l'1% del capitale sociale prima dell'emissione detiene lo 0,9761% del capitale sociale successivamente all'emissione.



Heritage Ventures passa dal 12,82% al 12,51%, Rocket Sharing passa dal 27,64% al 26,98%, il mercato e altri investitori dal 59,54% al 60,51%.



L'accordo di investimento sottoscritto con l'investitore prevede un impegno complessivo di 2 milioni di euro. L'utilizzo del residuo impegno di 1 milione di euro resta subordinato a una successiva deliberazione del CdA.

Condividi

```