Eurotech acquista ramo d'azienda di VEM Solutions per 1,2-1,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Eurotech , società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del ramo d'azienda di VEM Solutions specializzato nell'ingegnerizzazione, nell'industrializzazione e nella realizzazione di schede e sistemi elettronici. VEM Solutions è una società con sede a Venaria Reale (TO), specializzata nello sviluppo e nella vendita di apparati per la connected mobility e l'Internet of Things (IoT). L'acquisizione, in linea con gli obiettivi del piano industriale Eurotech neXt presentato lo scorso gennaio, rafforzerà la piattaforma industriale del Gruppo e il presidio su fasi chiave della catena del valore, consentendo a Eurotech di gestire più direttamente processi produttivi e tecnologie critiche e di accelerare l'industrializzazione delle nuove soluzioni.



"Con questo accordo compiamo un passo concreto nel rafforzamento della piattaforma industriale di Eurotech - ha dichiarato l'AD Massimo Milan - L'operazione rafforzerà le nostre capacità industriali lungo l'intero ciclo di vita delle soluzioni e, allo stesso tempo, darà continuità e nuove prospettive di sviluppo alle attività acquisite. Intendiamo continuare a investire nelle persone, nelle competenze e nelle tecnologie, consolidando le relazioni con i clienti attuali e facendo leva sulla presenza internazionale di Eurotech per creare nuove opportunità di crescita. L'integrazione ci consentirà di operare con maggiore rapidità, controllo ed efficacia".



Il ramo oggetto dell'acquisizione comprende lo stabilimento di Venaria Reale (TO), i relativi impianti e sistemi produttivi, lo stock di materiali e componenti, un organico di circa venti persone, know-how, la proprietà intellettuale e i rapporti contrattuali con clienti e fornitori ricompresi nel perimetro del ramo. Le competenze acquisite sono complementari a quelle già presenti nel Gruppo e contribuiranno a rafforzarne la capacità industriale, la qualità dei processi, la flessibilità operativa e la resilienza della supply chain. Al 31 dicembre 2025, il ramo ha registrato ricavi indicativamente pari a circa 4 milioni di euro.



Il corrispettivo complessivo è compreso indicativamente tra circa 1,2 milioni e 1,6 milioni di euro, suddiviso in una componente da versare al closing, soggetta alle consuete rettifiche in funzione della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto della NewCo alla data del closing, e una componente relativa al magazzino trasferito, il cui valore sarà concordato tra le parti dopo il closing, da versarsi in un massimo di 24 rate mensili. È inoltre previsto un eventuale earn-out a favore di VEM Solutions calcolato in base alla media degli EBITDA della NewCo negli esercizi dal 2027 al 2029. Tutti gli importi saranno pagati in denaro, con mezzi propri e/o linee di credito disponibili.

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