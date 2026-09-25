Giornata in tenuta per l'indice delle società High Tech italiane (+0,68%), consolida le basi precedenti Beewize
(Teleborsa) - Si è mosso in territorio positivo il comparto tecnologico a Milano, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'indice tecnologico dell'Area Euro, che dà segnali di maggiore debolezza.
Il FTSE Italia Technology ha aperto a 183.491,4, in recupero dello 0,68% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice EURO STOXX Technology evidenzia un più deciso calo dell'1,34% a 1.483.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, frazionale rialzo per Stmicroelectronics, che mette a segno un modesto profit a +0,52%.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto tecnologia, punta con decisione al rialzo la performance di Technoprobe, con una variazione percentuale del 2,24%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di Beewize, che in chiusura evidenzia un moderato 0%.
Brilla Seco, chiudendo la seduta con un aumento del 4,98%.
Bene Eurotech, con un rialzo dell'1,79%.
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