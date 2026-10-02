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Vola l'indice delle società High Tech italiane (+5,62%), exploit di STMicroelectronics

Finanza, Indici settoriali
Vola l'indice delle società High Tech italiane (+5,62%), exploit di STMicroelectronics
(Teleborsa) - Mette il turbo il comparto tecnologico a Milano che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'indice tecnologico dell'Area Euro, che mostra un timido +0,24%, e chiude a quota 1.551.

Intanto il FTSE Italia Technology mostra un robusto rialzo di 10.608,4 punti, dopo un inizio di giornata a quota 191.868,2.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, brilla STMicroelectronics, chiudendo la seduta con un aumento del 6,67%.

Effervescente Technoprobe, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,99%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, frazionale rialzo per Eurotech, che mette a segno un modesto profit a +1,4%.

Piccolo passo in avanti per Esprinet, che porta a casa un timido +1,02%.

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