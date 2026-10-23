FinecoBank, nuova composizione del Comitato Rischi e Parti Correlate

Marin Gueorguiev nominato presidente del comitato

(Teleborsa) - A seguito delle dimissioni rese dall’amministratore non esecutivo e indipendente Roberto Ruggero Capone, comunicata lo scorso 19 ottobre, il consiglio di amministrazione di FinecoBank nella riunione odierna ha deliberato, previo parere favorevole del Comitato Nomine, la nomina di Matteo Bruno Renzulli, amministratore non esecutivo e indipendente della Banca, quale nuovo componente del Comitato Rischi e Parti Correlate.



Contestualmente, è stato nominato Presidente del medesimo Comitato Rischi e Parti Correlate l’amministratore non esecutivo e indipendente Marin Gueorguiev, in ottemperanza a quanto previsto dal TUF – come recepito dallo Statuto sociale – ai sensi del quale

il Comitato Rischi e Parti Correlate deve essere presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti non tratti dalla lista del consiglio di amministrazione.

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