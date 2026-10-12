Intred, assemblea approva translisting a Euronext Milan, segmento STAR, e nomina nuovo CdA

Daniele Peli confermato presidente e AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Intred ha approvato la richiesta di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan, eventualmente Segmento STAR, tramite la presentazione a Consob e a Borsa Italiana delle relative domande, con contestuale revoca dalle negoziazioni su EGM.



La nomina del CdA

I soci hanno, tra l'altro, nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che scadrà con l'approvazione del bilancio 2028 e composto dai seguenti 7 membri: Daniele Peli (confermato presidente); Egon Zanagnolo; Adalberto Salvi; Vincenzo Polidoro; Giulia Peli; Alberta Marniga (indipendente); Giulia Staderini (indipendente).



Le delibere del board

Sempre oggi, il nuovo CdA, riunitosi per la prima volta a seguito dell'assemblea, ha conferito i nuovi poteri e le deleghe, nominando, in continuità con il precedente mandato, il presidente Daniele Peli quale amministratore delegato. Il CdA ha inoltre attribuito alcune deleghe esecutive a Egon Zanagnolo.



Il board ha anche nominato i comitati endo-consiliari previsti dal Codice di Corporate Governance con efficacia subordinata e a decorrere dall'avvio delle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Milan, e ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan. In particolare, sono stati nominati i seguenti comitati endo-consiliari: il Comitato Nomine e Remunerazioni, composto da Alberta Marniga (presidente), Giulia Staderini e Adalberto Salvi; il Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, composto da Giulia Staderini (presidente), Alberta Marniga e Adalberto Salvi.

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