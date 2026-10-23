Francoforte: andamento negativo per flatexDEGIRO

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il broker online , che presenta una flessione dell'1,90% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di flatexDEGIRO rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della piattaforma di investimento online mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,37 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,23. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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