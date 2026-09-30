Porsche, Corte federale respinge richiesta risarcimenti da hedge fund

Chiude contezioso su tentativo di scalata in Volkswagen

(Teleborsa) - Porsche guadagna oltre il 3% alla Borsa di Francoforte dopo che la Corte federale tedesca ha respinto in via definitiva le richieste di risarcimento avanzate nei confronti della società da 40 investitori, in prevalenza hedge fund statunitensi, che reclamavano risarcimenti per circa 5,4 miliardi di euro, oltre agli interessi, in relazione al fallito tentativo di scalata della holding in Volkswagen risalente al 2008.



I fondi sostenevano che Porsche SE avesse fornito al mercato informazioni fuorvianti, non comunicando adeguatamente le proprie reali intenzioni durante il progressivo incremento della partecipazione nel capitale della casa automobilistica tedesca. Oggi Porsche Automobil Holding SE è il principale azionista di Volkswagen con una quota del 31,9% del capitale al 31 dicembre 2025.



La Corte ha pertanto confermato la precedente decisione del Tribunale regionale superiore di Celle, che aveva già rigettato le domande dei ricorrenti, ai quali non spetta quindi alcun risarcimento.





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