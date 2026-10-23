Francoforte: rosso per RENK

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di propulsione , che presenta una flessione del 2,79%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che RENK mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,44%, rispetto a -0,99% del MDAX ).





Le implicazioni tecniche attuali del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 35,54 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 36,84. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 35,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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