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Londra: nuovo spunto rialzista per Ithaca Energy

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Ithaca Energy
Seduta positiva per la società petrolifera e del gas del Mare del Nord, che avanza bene del 2,83%.
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