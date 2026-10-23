Londra: balza in avanti Ithaca Energy

(Teleborsa) - Bene la società petrolifera e del gas del Mare del Nord , con un rialzo del 2,83%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ithaca Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo dell' operatore indipendente di petrolio e gas confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,004 sterline con primo supporto visto a 2,926. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,874.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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