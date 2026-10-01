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Parigi: andamento sostenuto per Sanofi

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Sanofi
Balza in avanti il gruppo farmaceutico francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.
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