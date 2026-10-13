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Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard
Balza in avanti il colosso degli alcolici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,53%.
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