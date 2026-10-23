Parigi: si concentrano le vendite su Orange

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di tlc , con una flessione del 2,23%.



Il trend di Orange mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo della multinazionale delle tlc resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,22 Euro. Supporto visto a quota 13,96. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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