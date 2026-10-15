Parigi: risultato positivo per Orange

(Teleborsa) - Bene la società di tlc , con un rialzo del 3,25%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Orange subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La situazione di medio periodo della multinazionale delle tlc resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,58 Euro. Supporto visto a quota 14,28. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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