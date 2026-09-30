Attese positive per Waters

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Seduta positiva per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici , tra i componenti dell' S&P-500 , che avanza bene e porta a casa un +0,07%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Waters presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 443,3 USD, con stop loss individuato in area 195,2 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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