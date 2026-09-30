Milano 15:55
51.396 -0,79%
Nasdaq 15:55
30.527 +0,62%
Dow Jones 15:55
51.380 +0,06%
Londra 15:55
10.619 -0,17%
Francoforte 15:55
25.275 -0,49%

Attese positive per Waters

Finanza
Attese positive per Waters
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Seduta positiva per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, tra i componenti dell'S&P-500, che avanza bene e porta a casa un +0,07%.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Waters presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 443,3 USD, con stop loss individuato in area 195,2 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```