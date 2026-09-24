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Londra 17:35
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Acquisto per Waters

Finanza
Acquisto per Waters
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, tra i titoli dell'S&P-500, che in chiusura evidenzia un moderato 0%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Waters ai prezzi attuali pari a 420,6 USD, con stop loss individuato in area 195,2 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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