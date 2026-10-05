Quadro rialzista per Waters

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Seduta in ribasso per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici , parte dell' S&P-500 , che porta a casa un decremento dello 0,08%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 425,2 USD, con stop loss individuato a livello 195,2 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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