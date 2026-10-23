SK Hynix sospende l'IPO negli Stati Uniti della divisione chip Solidigm

(Teleborsa) - Solidigm, controllata di SK Hynix attiva nel settore dello storage a stato solido, ha deciso di sospendere l'analisi delle opzioni relative a una potenziale IPO (offerta pubblica iniziale) negli Stati Uniti.



Tale decisione "non riflette alcun cambiamento nelle prospettive di crescita o nelle esigenze di investimento di Solidigm", si legge in una nota. Piuttosto, "alla luce delle recenti condizioni dei mercati dei capitali e dell'andamento dei prezzi azionari, Solidigm ha ritenuto necessario rivalutare se un'IPO rappresenti, al momento, l'opzione più vantaggiosa per SK hynix e per i suoi attuali azionisti".



Viene fatto notare che la volatilità sui mercati finanziari è aumentata, contribuendo a una correzione più ampia che ha interessato i titoli del settore dei semiconduttori. In questo momento, l'espansione della capacità produttiva di Solidigm e il rafforzamento della sua competitività rimangono priorità fondamentali.



SK Hynix continuerà inoltre a valutare le tempistiche, l'entità e le modalità di finanziamento degli investimenti, esplorando al contempo diverse soluzioni per sostenere la crescita di Solidigm e accrescere il valore per gli azionisti esistenti.



La società non fa alcun riferimento a questa questione, ma questa settimana in Corea del Sud erano cresciuti i timori che una quotazione di Solidigm negli Stati Uniti potesse diluire gli interessi degli azionisti di SK Hynix. Il governatore del Servizio di vigilanza finanziaria, Lee Chan-jin, ha detto durante un'audizione parlamentare che le autorità di regolamentazione stavano valutando se la potenziale IPO di Solidigm negli Stati Uniti richiedesse una revisione alla luce delle restrizioni nazionali sul dual listing, inasprite a luglio per rafforzare la tutela degli azionisti.

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