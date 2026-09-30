Coca Cola valuta IPO divisione indiana di imbottigliamento

La valutazione potrebbe raggiungere i 10 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Coca-Cola starebbe valutando la possibilità di depositare a dicembre una bozza di prospetto informativo per l'offerta pubblica iniziale (IPO) della sua divisione indiana di imbottigliamento. Lo riferiscono alcune fonti informate sui fatti.



L'IPO dovrebbe consistere principalmente nella vendita di azioni da parte degli investitori attuali, con Coca-Cola che punta a una valutazione di circa 10 miliardi di dollari, hanno riferito le fonti. Bloomberg News aveva già riportato in precedenza che l'IPO potrebbe raccogliere circa 1 miliardo.



La quotazione consentirebbe a Coca-Cola di intercettare la forte domanda degli investitori per le nuove offerte in India, valorizzando al contempo una delle più grandi attività di imbottigliamento del Paese.



I proventi delle IPO in India hanno raggiunto quasi 10 miliardi di dollari nel trimestre luglio-settembre. Il Paese è ora sulla buona strada per registrare una delle annate migliori di sempre, con oltre 13 miliardi di dollari già raccolti attraverso quasi 250 IPO, secondo i dati elaborati da Bloomberg.

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