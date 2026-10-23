Le Borse asiatiche recuperano nel finale con inversione di SK Hynix in Corea

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse asiatiche
, dove comunque pesano le preoccupazioni per l'enorme fabbisogno di finanziamenti dell'intelligenza artificiale. Volatile il produttore sudcoreano di chip SK Hynix
, dopo che la società ha sospeso
la valutazione di una potenziale offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti per la sua controllata Solidigm. L'indice Kospi ha ridotto perdite che avevano raggiunto il 4,1%, grazie proprio al recupero dei produttori di chip come SK Hynix.
Sul fronte macroeconomico, l'inflazione core in Giappone a settembre ha raggiunto il livello più alto dell'anno
, attestandosi al 2,1%, centrando
le attese degli analisti, a causa dell'aumento dei costi delle importazioni dovuto alla debolezza dello yen e all'impatto indiretto dell'aumento dei costi energetici.
A Tokyo
, si muove sotto la parità il Nikkei 225
, che scende con uno scarto percentuale dello 0,55%, mentre, al contrario, Shenzhen
guadagna l'1,09% rispetto alla seduta precedente.
Positivo Hong Kong
(+0,87%); consolida i livelli della vigilia Seul
(-0,08%). Sotto la parità Mumbai
, che mostra un calo dello 0,51%; sulla parità Sydney
(-0,13%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un moderato +0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 22 ottobre si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo +0,01%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,78%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,65%.