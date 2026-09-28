SK Hynix in calo su ipotesi IPO di Solidigm negli USA

Preoccupazioni per la complessa struttura proprietaria del gruppo

(Teleborsa) - Le azioni di SK Hynix hanno registrato un ribasso nell'afterhours in scia alla notizia di una possibile quotazione negli Stati Uniti della controllata statunitense dell'azienda di chip, Solidigm, alimentando le preoccupazioni circa la complessa struttura proprietaria del gruppo.



Bloomberg avrebbe confermato che Solidigm sta valutando un'IPO negli USA già per il prossimo anno. Un'operazione che potrebbe attribuire al produttore di soluzioni per l'archiviazione dati una valutazione fino a 100 miliardi di dollari.



Tale operazione però allungherebbe la catena di controllo del gruppo. Ha avvertito Korea Corporate Governance Forum, un'organizzazione no-profit composta da professionisti degli investimenti che già ad agosto aveva esortato SK Hynix ad abbandonare il progetto. SK Hynix detiene la divisione memorie NAND tramite la controllata statunitense AI Company, rendendo di fatto Solidigm una società di terzo livello.



"Più che allarmarsi, suggerirei di mantenere un atteggiamento vigile", ha dichiarato Jung In Yun, amministratore delegato di Fibonacci Asset Management Global. "Una quotazione negli USA potrebbe sbloccare il valore di Solidigm e finanziare l'espansione, ma gli azionisti di SK Hynix rinuncerebbero a una quota dei suoi utili futuri".





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