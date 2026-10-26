A Francoforte corre Jenoptik

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo tecnologico della fotonica , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,01%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Jenoptik rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico della società di tecnologie ottiche suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,79 Euro con tetto rappresentato dall'area 39,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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