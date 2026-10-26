Milano 15:21
49.162 +1,24%
Nasdaq 15:21
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Dow Jones 15:21
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Londra 15:22
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 25/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 25/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 ottobre

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile +0,05%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,9215. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9272. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9329.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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