Analisi Tecnica: EUR/CHF del 25/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 ottobre

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile +0,05%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,9215. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9272. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9329.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)