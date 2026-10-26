Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 23/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Prepotente rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,30% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 105,31. Rischio di eventuale correzione fino al target 99,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 110,91.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)