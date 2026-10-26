BNP Paribas, rumours: pianifica trasferimento significativo del rischio (SRT) su 16 miliardi di prestiti a grandi imprese

(Teleborsa) - L' istituto parigino sta lavorando a una delle più imponenti operazioni di trasferimento significativo del rischio (Significant Risk Transfer, SRT) mai realizzate: un’operazione legata a circa 16 miliardi di euro di prestiti a grandi aziende. Lo riferiscono fonti informate raggiunte da Bloomberg.



BNP Paribas intende trasferire il rischio relativo alla cosiddetta "tranche di prima perdita" (first loss piece) del portafoglio, pari al 5% del suo valore complessivo. Le condizioni dell'operazione potrebbero subire variazioni nel corso delle trattative con i potenziali investitori.



L'operazione verrebbe strutturata nell'ambito del programma "Resonance" di BNP Paribas, utilizzato dalla banca per coprire i rischi legati a importanti crediti aziendali in Nord America, Europa e altre regioni. Sempre secondo le fonti, l'istituto sta inoltre discutendo un'ulteriore operazione, distinta dalla precedente, che riguarda un portafoglio di circa 1,5 miliardi di euro costituito da operazioni di leveraged buyout nel segmento mid-market.



Il mercato delle SRT



Le SRT sono investimenti ad alto rischio che in genere - ricorda Bloomberg - coprono la "tranche di prima perdita" o junior tranche di un portafoglio prestiti, corrispondente in genere a una quota compresa tra il 5% e il 15% del valore totale.



Negli ultimi anni, il ricorso alle SRT ha registrato una forte crescita, consentendo agli istituti di credito di trasferire i rischi associati a circa 1.000 miliardi di dollari di prestiti, liberando così capitale regolamentare da destinare a nuovi finanziamenti, alla remunerazione degli azionisti o all'acquisizione di concorrenti.





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