Per Scope Ratings BNP Paribas e Credit Agricole non devono temere downgrade della Francia

Profili di credito solidi ma rischi da monitorare

(Teleborsa) - L'agenzia di rating europea Scope Ratings ritiene che il downgrade della Francia ad A+/Stable (da AA-/Negative), deciso il 18 settembre 2026, non ha implicazioni sui rating di BNP Paribas e Crédit Agricole , che restano AA-/Stable e si collocano un gradino sopra il rating sovrano.



Secondo l'agenzia entrambe le banche sono supportate da utili diversificati, robusta capitalizzazione e posizioni di funding e liquidità resilienti. Crédit Agricole ha un'esposizione domestica più elevata (circa il 62% delle esposizioni in Francia), mentre BNP Paribas presenta una maggiore diversificazione geografica e di business, con le attività non bancarie che generano oltre il 20% dei ricavi.



Scope Ratings sottolinea anche che la correlazione tra rischio sovrano e rischio bancario in Europa si è indebolita. Tra le cause del fenomeno il rafforzamento del quadro regolamentare, i progressi dell'unione bancaria e il rafforzamento patrimoniale e di liquidità delle banche. Inoltre, i meccanismi di stabilizzazione europei offrirebbero una significativa capacità di mitigare eventuali stress sistemici.



Per l'agenzia, tuttavia, permangono dei rischi da monitorare. Le principali criticità riguardano l'attuazione delle misure di consolidamento fiscale e la possibile volatilità del costo del funding legata all'allargamento degli spread sovrani. Scope Ratings non ritiene però che tali pressioni possano incidere in modo significativo sui profili di credito delle due banche.







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