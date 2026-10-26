"Buy" per Simon Property Group

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Andamento negativo per il fondo di investimento immobiliare , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una flessione dello 0,19%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

A livello operativo, Simon Property Group è da comprare ai prezzi attuali pari a 211,6 USD con stop loss individuato a quota 180,3 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```