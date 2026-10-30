Rialzo in agguato per Simon Property Group
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Protagonista il fondo di investimento immobiliare, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un rialzo del 2,12%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 215,7 USD, con stop loss individuato a livello 180,3 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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