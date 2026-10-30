Milano 16:37
49.548 -0,91%
Nasdaq 16:37
28.527 -2,98%
Dow Jones 16:37
52.010 -0,64%
Londra 16:37
10.724 +0,02%
Francoforte 16:37
25.837 -0,78%

Rialzo in agguato per Simon Property Group

Finanza
Rialzo in agguato per Simon Property Group
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Protagonista il fondo di investimento immobiliare, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un rialzo del 2,12%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 215,7 USD, con stop loss individuato a livello 180,3 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```