Milano 13:44
48.579 -1,03%
Nasdaq 19-ott
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Dow Jones 19-ott
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Londra 13:44
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Lettura rialzista per Simon Property Group

Finanza
Lettura rialzista per Simon Property Group
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Chiusura in rosso per il fondo di investimento immobiliare, componente dell'S&P-500, che termina la seduta segnando un calo dell'1,44%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 202,5 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 180,3 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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