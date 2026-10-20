Lettura rialzista per Simon Property Group
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Chiusura in rosso per il fondo di investimento immobiliare, componente dell'S&P-500, che termina la seduta segnando un calo dell'1,44%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 202,5 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 180,3 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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