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"Buy" per Simon Property Group

Finanza
"Buy" per Simon Property Group
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Grande giornata per il fondo di investimento immobiliare, tra i componenti dell'S&P-500, che mette a segno un rialzo dell'1,83%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Simon Property Group ai prezzi attuali pari a 221,7 USD, con stop loss individuato in area 180,3 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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