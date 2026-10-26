Carburanti, dopo Eni anche Q8: price cap fino a fine anno

(Teleborsa) - In considerazione dell'attuale situazione di emergenza nazionale e facendo seguito alle richieste del Governo italiano, Q8 Italia ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2026
l'applicazione del price cap
sui prezzi di benzina e gasolio, introdotto lo scorso 1° ottobre. Ad annunciarlo Q8 in una nota. Q8: price cap su benzina e gasolio fino a fine anno
Proprio pochi giorni fa, per la precisione, lo scorso 23 ottobre, la visita della Premier Giorgia Meloni in Kuwait.
Italia e Kuwait - avevano sottolineato nell'occasione fonti italiane - condividono un rapporto particolarmente radicato, a partire dalla partecipazione dell’Italia alla liberazione del Kuwait dopo l’invasione dell’Iraq di Saddam Hussein.
Su questa fiducia si è sviluppata una relazione economica di lungo periodo, sfociata in investimenti realizzati in Italia nei più diversi settori: dal turismo all’immobiliare, dai settori ad alta tecnologia all’energia.
Il primato di Meloni
Tra l'altro, con questa visita, la tredicesima nelle Nazioni del Golfo, il Governo Meloni
ha messo a segno un primato nella storia delle relazioni politiche internazionali, a testimonianza dell'attenzione riservata ad una regione decisiva per la sicurezza, l’energia e gli equilibri economici globali. Un impegno di lungo termine riconosciuto anche dall’invito a partecipare al Vertice di Manama dello scorso dicembre 2025.
Anche ENI ha già annunciato conferma price -cap
Già Eni , nei giorni scorsi, aveva comunicato che avrebbe mantenuto il tetto ai prezzi dei carburanti fino alla fine dell'anno. Lo aveva annunciato l'amministratore delegato Claudio Descalzi in un colloquio con alcuni giornali. "Confermiamo che manterremo il concetto di price cap fino a fine anno",
ha ribadito un portavoce del gruppo. Il livello attuale è di 2,25 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina, come annunciato a inizio ottobre: "monitoreremo le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla nostra struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo".
La verifica avverrà ogni mese.(Foto: bizoon | 123RF)