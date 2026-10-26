Carburanti, dopo Eni anche Q8: price cap fino a fine anno

(Teleborsa) - In considerazione dell'attuale situazione di emergenza nazionale e facendo seguito alle richieste del Governo italiano,l'applicazione delsui prezzi di benzina e gasolio, introdotto lo scorso 1° ottobre. Ad annunciarlo Q8 in una nota.Proprio pochi giorni fa, per la precisione, lo scorso 23 ottobre,Italia e Kuwait - avevano sottolineato nell'occasione fonti italianeSu questa fiducia si è sviluppata una relazione economica di lungo periodo, sfociata in investimentTra l'altro, con questa visita, la tredicesima nelle Nazioni del Golfo, iha messo a segno un primato nella storia delle relazioni politiche internazionali, a testimonianza dell'attenzione riservata ad una regione decisiva per la sicurezza, l’energia e gli equilibri economici globali. Un impegno di lungo terminGiàha ribadito un portavoce del gruppo. ILa verifica avverrà ogni mese.