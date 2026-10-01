Carburanti, Mimit: prosegue il calo, benzina self a 2,084 €/l e gasolio a 2,285 €/l

L'effetto del price cap.

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, secondo i dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, giovedì 1° ottobre, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale continua a scendere, attestandosi a 2,084 €/l per la benzina e 2,285 €/l per il gasolio. In calo anche sulla rete autostradale, dove il prezzo medio self è di 2,122 €/l per la benzina e 2,328 €/l per il gasolio.



La progressiva diminuzione dei prezzi, in corso da lunedì, fa seguito alla decisione delle compagnie Eni , Ip e Q8 di accogliere l'appello del Governo e applicare un "price cap" a benzina e diesel alla pompa. Il taglio sta determinando un ampliamento del divario di prezzo rispetto alle compagnie che non hanno ancora introdotto la misura, ha evidenziato il ministero.

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