Q8 aderisce al price cap sui carburanti. Meloni ringrazia Kwait

I prezzi dei carburanti reagiscono positivamente e segnano un calo per il secondo giorno consecutivo

(Teleborsa) - Anche la Q8 ascolta l'appello del governo italiano e aderisce alla fissazione di un price cap (prezzo massimo) al prezzi dei carburanti, per fermare l'escalation die prezzi che neanche l'ultima proroga delle accise ed il sistema delle accise mobili erano riusciti a fermare.



Q8 conferma disponibilità su price cap per 30 giorni

A muoversi per prima, venerdì scorso era stata l'Eni, poi anche IP aveva aderito al contenimento die prezzi. Ora, Q8 Italia ha accolto l'invito del governo italiano ed ha confermato che applicherà un price cap sulla benzina ed il gasolio, confermando "il proprio impegno a sostegno dei consumatori" ed a "generare benefici tangibili per gli automobilisti".



Anche per Q8 il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1° ottobre e "si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'Azienda". A tal fine, Q8 di dice disponibile a supportare i gestori ed i partner "per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera".



Palazzo Chigi ringrazia il Kwait

Immediata la risposta di Palazzo Chigi. "Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti", ha confermato la Premier Giorgia Meloni. aggiungendo "dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane".

Prezzi alla pompa in ribasso per il secondo giorno

Dopo l'escalation durata settimane, i prezzi alla pompa hanno finalmente reagito positivamente e confermano una tendenza al ribasso per il secondo giorno consecutivo. In base all'ultimo monitoraggio del Mimit, martedì 29 settembre, il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale si è portato a 2,126 euro/l per la benzina e 2,335 euro/l per il gasolio., contro rispettivamente 2,152 euro e 2,369 euro di lunedì. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,180 euro/l per la benzina (da 2,214 euro) e 2,383 euro/l per il diesel (da 2,420 euro).

Gli automobilisti respirano Un sospiro di sollievo arriva dalle associazioni dei consumatori. Il Codacons rileva che in soli due giorni, sulla rete ordinaria, il gasolio è diminuito di 4,2 centesimi al litro, che salgono a -7,6 cent in autostrada, mentre la benzina è scesa di 3,3 centesimi sulla rete ordinaria, - 7,4 centesimi in autostrada. Su un pieno di gasolio la spesa per gli automobilisti scende in media di 2,1 euro sulla rete ordinaria, ma in autostrada il calo è ancora più sostanzioso e sfiora i 4 euro, per la precisione 3,8 euro in meno. "Si tratta di piccoli ribassi che tuttavia, dopo mesi di costanti rincari alla pompa, - sottolinea Codacons - rappresentano un segnale positivo e dimostrano come la concorrenza abbia un impatto positivo sul mercato e sui prezzi praticati ai consumatori".

Assoutenti accoglie positivamente la decisione di Q8 di tagliare i prezzi, ma ribadisce che "è importante in questa fase indicare chiaramente quali saranno i vantaggi economici per gli automobilisti, di quanto effettivamente scenderanno i prezzi ai distributori e se tutti gli impianti si adegueranno alla misura.

Condividi

```