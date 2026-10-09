Corte penale internazionale, Ue: "Profondamente deplorevole l'annuncio di sanzioni Usa"

La nota: "Pronti a ogni misura necessaria".

(Teleborsa) - L'Unione europea ha reagito all'annuncio degli Stati Uniti di voler imporre sanzioni alla Corte penale internazionale (Cpi). "L'Ue è da sempre un sostenitore costante della Corte. È profondamente deplorevole che gli Stati Uniti abbiano annunciato l'intenzione di imporre sanzioni", si legge nella dichiarazione.



Bruxelles assicura che lavorerà a stretto contatto con la Cpi "per garantire che continui a operare in modo efficace" e che resta impegnata con tutti i 125 Stati parti dello Statuto di Roma per preservarne e rispettarne l'indipendenza. Poiché le misure diventeranno applicabili solo dopo sei mesi, "c'è spazio per il dialogo".



L'Ue si dice inoltre "pronta ad adottare qualsiasi misura necessaria per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro", sia nelle indagini sia nel perseguimento di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e "per proteggere gli interessi degli operatori europei all'interno del mercato unico".



(Foto: © Paul Grecaud/123RF)

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