Rottamazione quinquies: al via le domande dal 16 ottobre

(Teleborsa) - A partire dal 16 ottobre fino al 15 dicembre 2026 i cittadini con debiti verso Comuni e altri enti locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione potranno presentare domanda per la rottamazione quinquies. La misura consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando il solo capitale, con l’azzeramento di sanzioni, interessi e aggio. Sono circa 1.500 gli enti locali che hanno aderito alla procedura.



La Consulta Nazionale dei Caf, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha formato 112 operatori dei 42 Caf associati per offrire assistenza ai contribuenti. Le sedi Caf potranno aiutare a verificare la posizione debitoria, calcolare gli importi, compilare la domanda e accompagnare i cittadini nel piano di pagamento, la cui prima rata è prevista per il 31 marzo 2027.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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