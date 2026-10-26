Dan Air ricorre alla procedura concorsuale

(Teleborsa) - Dopo la sospensione temporanea dei voli decisa agli inizi di ottobre da Animawings, un’altra compagnia aerea rumena denuncia difficoltà. Si tratta di Dan Air, che ha presentato istanza per l’avvio di una procedura concorsuale, annunciando però che le operazioni proseguiranno regolarmente e che il piano dei voli resta confermato.



Dan Air ha iniziato ad operare voli di linea passeggeri nel 2023 dagli aeroporti Bucarest e Bacau verso destinazioni in Europa e in Medio Oriente. La compagnia aerea ha specificato che non ci sono prestiti bancari da onorare, né debiti con le società aeroportuali, ma ha spiegato che, “con l’avvio della procedura, i debiti pregressi verranno regolati secondo il piano di riorganizzazione, garantendo un processo equo e trasparente per tutti i creditori — mentre i servizi correnti saranno saldati alle relative scadenze”.



Dan Air ha aggiunto di essere supportata dalla società di leasing Aviator Capital, proprietaria degli aeromobili utilizzati dalla compagnia e poter contare sul sostegno della maggior parte dei fornitori.

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