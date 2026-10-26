Bestbe Holding, Tribunale apre liquidazione giudiziale dell'azionista di controllo Ubilot

(Teleborsa) - Bestbe Holding (BBH) ha appreso che il Tribunale di Vicenza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Ubilot, azionista di controllo della società, titolare di 1.934.261 azioni BBH, pari al 18,80% del capitale sociale. Curatore della procedura è stato nominato Gianluca Vasapollo.



Per effetto dell'apertura della procedura, l'amministrazione e la disponibilità del patrimonio di Ubilot, inclusa la partecipazione detenuta in BBH, spettano al curatore, che esercita i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle azioni. La società non è parte della procedura e la sua operatività non è direttamente interessata dalla stessa. BBH ha avviato un'interlocuzione con il curatore e valuterà, con il supporto dei propri consulenti, gli effetti della procedura sui propri assetti proprietari e sui rapporti in essere con Ubilot.

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